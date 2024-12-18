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ОЭЗ «Алга» признали одной из самых эффективных в стране

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга» располагается на пяти обособленных площадках общей площадью 763 га на территориях Ишимбайского и Стерлитамакского районов.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что «Алга» поднялась на одну строчку Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, заняв седьмое место.

Также «Алга» занимает первое место в в номинации «Стабильный рост». Эффективность ее эксперты оценили в 89% – это один из лучших показателей в стране.

«Считаю это достойным результатом. Наша особая экономическая зона успешно выполняет свои задачи. К нам приходят инвесторы, открывают новые производства, создают рабочие места. Все это способствует экономическому развитию региона», – написал Радий Хабиров.

Сегодня в ОЭЗ «Алга» 23 резидента, шесть из них уже запустили производство.

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