В Уфе проложили лестницу от Водонапорной башни до набережной

Мэрия города продолжает решать проблему сложного для прогулок рельефа длинными металлическими лестницами. Получается красиво, безопасно и безвредно для природы.
Новая такая лестница протянулась от Набережной реки Белой до общественного пространства, построенного в этом году вокруг старой Водонапорной башни.
С нее видно памятник Салавату Юлаеву с непривычного ракурса. Фотографии сегодня, 13 декабря, опубликовал в соцсетях Ратмир Мавлиев.
Протяженность лестницы более 500 метров, в 2025 году ее дополнят освещением.
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