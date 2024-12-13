В Уфе проложили лестницу от Водонапорной башни до набережной

Новая такая лестница протянулась от Набережной реки Белой до общественного пространства, построенного в этом году вокруг старой Водонапорной башни.

С нее видно памятник Салавату Юлаеву с непривычного ракурса. Фотографии сегодня, 13 декабря, опубликовал в соцсетях Ратмир Мавлиев.

Протяженность лестницы более 500 метров, в 2025 году ее дополнят освещением.