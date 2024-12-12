Башкортостан поднялся в рейтинге регионов по индексу экономического потенциала

В рейтинге учитывались такие параметры, как:

– уплаченный НДС;

– средняя заработная плата по состоянию на первое октября 2024 года;

– прибыль предприятий и организаций на первое октября 2024 года.

Первое место в рейтинге заняла Москва: лидер по уплаченному НДС и прибыли предприятий, третье место по средней зарплате. Сводная оценка – 1,67.

Следом идут ХМАО, ЯНАО (сводная оценка – 3,67) и Московская область (5,67).

Башкортостан, в 2023 году замыкавший топ-15, во втором квартале текущего года обвалился на 25 строчку, но по итогам третьего квартала отыграл две позиции и закрепился на 23.

Сводная оценка – 31: республика занимает 22 строчку по прибыли организаций, но 33 по уплаченному НДС и 38 по уровню зарплат.