Парламент Башкортостана переписал закон «О транспортном налоге»

С 2025 года льготы по транспортному налогу физическим лицам будут предоставляться только при условии отсутствия у них задолженности по налогам.

Это касается всех налоговых платежей. Поправки в закон «О транспортном налоге» уже внесены.

«Это нововведение поддерживает систему взаимных обязательств между государством и гражданами, поощряет ответственное поведение налогоплательщиков, соблюдение ими налогового законодательства. По расчетам, принятие закона дополнительно принесет бюджету 400 млн рублей», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.