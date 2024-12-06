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Парламент Башкортостана переписал закон «О транспортном налоге»

Госсобрание республики одобрило инициативу налоговых органов, которая должна побудить жителей своевременно оплачивать налоги.

С 2025 года льготы по транспортному налогу физическим лицам будут предоставляться только при условии отсутствия у них задолженности по налогам.

Это касается всех налоговых платежей. Поправки в закон «О транспортном налоге» уже внесены.

«Это нововведение поддерживает систему взаимных обязательств между государством и гражданами, поощряет ответственное поведение налогоплательщиков, соблюдение ими налогового законодательства. По расчетам, принятие закона дополнительно принесет бюджету 400 млн рублей», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

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