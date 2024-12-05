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В Башкортостане инвесторы получат льготы при строительстве спортивных объектов

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал закон о налоговых льготах инвесторам, которые вкладываются в развитие спортивной инфраструктуры.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Инвесторы, которые строят спортивные объекты по договорам муниципально-частного партнерства и концессионным соглашениям, теперь будут освобождаться от уплаты налога на имущество организаций на ближайшие три года.

«Налоговое стимулирование будет способствовать увеличению количества спортивных объектов. Льгота обойдется бюджету республики в 49 млн рублей – такой суммой оцениваются выпадающие доходы.

В то же время ввод в эксплуатацию новых спорткомплексов увеличит поступление налога на доходы физических лиц – по расчетам, это дополнительно 54 млн рублей.

Налоговая льгота позволит нам более активно привлекать бизнес в спорт и возводить крупные объекты, которые нереально построить за счет республиканского бюджета.», – объяснил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

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