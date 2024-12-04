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Школу в уфимском «Новалэнде» сдадут к началу учебного года

Большое здание школы в уфимском микрорайоне «Новалэнд» уже практически завершено, однако она до сих пор не принимает детей. Объект планировали сдать еще в 2023 году.

Фото: 2gis.ru/Саша Н.

Фото: 2gis.ru/Саша Н.

«В Затоне – довольно большая застройка и очень много молодых семей. Эта школа построена примерно на 96 процентов. Она огромная, рассчитана примерно на 1,5 тысячи учеников.

Ее строили по концессии, но теперь один концессионер сидит в изоляторе, другой находится в иностранном государстве.

Сейчас мы ведем очень сложные переговоры по этому вопросу. Строительных работ осталось немного, школу уже подключили к отоплению. Будем стараться сдать ее в эксплуатацию к первому сентября 2025 года», – сказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

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