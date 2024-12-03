В Уфе завершили благоустройство парка имени Лесоводов Башкирии

На модернизацию территории потратили более 386 млн рублей: 220 млн рублей – из федерального, 147 млн рублей – из регионального и 19 млн рублей – из местного бюджетов.

С учетом мнения горожан проложили новые велопешеходные дорожки, установили входные группы, информационные стенды, навесы и скамейки для отдыха, смонтировали современные энергосберегающие светильники и системы видеонаблюдения.

Кроме того, строители оборудовали детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием, а также футбольное поле с трибунами для зрителей и зону для пикников. При этом в парке сохранили деревья и особенности ландшафта территории.