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В Уфе завершили благоустройство парка имени Лесоводов Башкирии

Глава республики Радий Хабиров сегодня, третьего декабря, во время рабочей поездки по Уфе посетил лесопарк имени Лесоводов Башкирии, в котором только завершились работы по благоустройству, стартовавшие в этом году.

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На модернизацию территории потратили более 386 млн рублей: 220 млн рублей – из федерального, 147 млн рублей – из регионального и 19 млн рублей – из местного бюджетов.

С учетом мнения горожан проложили новые велопешеходные дорожки, установили входные группы, информационные стенды, навесы и скамейки для отдыха, смонтировали современные энергосберегающие светильники и системы видеонаблюдения.

Кроме того, строители оборудовали детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием, а также футбольное поле с трибунами для зрителей и зону для пикников. При этом в парке сохранили деревья и особенности ландшафта территории.

glavarb.ru

glavarb.ru

glavarb.ru

glavarb.ru

glavarb.ru

glavarb.ru

glavarb.ru

glavarb.ru

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