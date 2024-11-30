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В Башкортостане запустили один из крупнейших логистических комплексов Ozon

Огромный логистический комплекс Ozon в Благовещенске при поддержке региона построила компания «Ромекс». Проект, о котором впервые заговорили зимой 2023 года, оценивался в шесть млрд рублей.

Глава Башкортостана Радий Хабиров опубликовал фото из центра – и масштабы впечатляют.

«Новый объект имеет действительно большое значение для развития электронной коммерции в республике.

Логистический комплекс позволит сократить сроки доставки и снизит затраты наших местных предпринимателей. Это локомотив для развития малого и среднего бизнеса. Он открывает новые возможности для реализации продукции. А кроме того, здесь создается три тысячи рабочих мест с очень достойной зарплатой.

На этом мы не останавливаемся. В стадии глубокой проработки сейчас – другие аналогичные объекты в Башкортостане», – написал Радий Хабиров.

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