В Башкортостане запустили один из крупнейших логистических комплексов Ozon

Глава Башкортостана Радий Хабиров опубликовал фото из центра – и масштабы впечатляют.

«Новый объект имеет действительно большое значение для развития электронной коммерции в республике.

Логистический комплекс позволит сократить сроки доставки и снизит затраты наших местных предпринимателей. Это локомотив для развития малого и среднего бизнеса. Он открывает новые возможности для реализации продукции. А кроме того, здесь создается три тысячи рабочих мест с очень достойной зарплатой.

На этом мы не останавливаемся. В стадии глубокой проработки сейчас – другие аналогичные объекты в Башкортостане», – написал Радий Хабиров.