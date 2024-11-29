18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Памятник Салавату Юлаеву может украсить новую банкноту номиналом 1000 рублей

Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. Что будет изображено на ее оборотной стороне – решится по итогу голосования жителей.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

На обсуждение вынесено 25 объектов: это известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа.

Уфа в нем представлена только памятником Салавату Юлаеву.

Голосование стартовало сегодня, 29 ноября, и продлится до 12 декабря 2024 года. На данный момент с большим отрывом лидирует Дворец земледельцев, расположенный в Казани.

Проголосовать можно на сайте Банка России, по итогам составят рейтинг символов, которые художники Банка России и АО «Гознак» будут использовать при разработке дизайна оборотной стороны купюры в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: