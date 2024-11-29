Памятник Салавату Юлаеву может украсить новую банкноту номиналом 1000 рублей

На обсуждение вынесено 25 объектов: это известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа.

Уфа в нем представлена только памятником Салавату Юлаеву.

Голосование стартовало сегодня, 29 ноября, и продлится до 12 декабря 2024 года. На данный момент с большим отрывом лидирует Дворец земледельцев, расположенный в Казани.

Проголосовать можно на сайте Банка России, по итогам составят рейтинг символов, которые художники Банка России и АО «Гознак» будут использовать при разработке дизайна оборотной стороны купюры в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка.