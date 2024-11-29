Памятник Салавату Юлаеву может украсить новую банкноту номиналом 1000 рублей

Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. Что будет изображено на ее оборотной стороне – решится по итогу голосования жителей.
Фото: администрация Уфы
На обсуждение вынесено 25 объектов: это известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа.
Уфа в нем представлена только памятником Салавату Юлаеву.
Голосование стартовало сегодня, 29 ноября, и продлится до 12 декабря 2024 года. На данный момент с большим отрывом лидирует Дворец земледельцев, расположенный в Казани.
Проголосовать можно на сайте Банка России, по итогам составят рейтинг символов, которые художники Банка России и АО «Гознак» будут использовать при разработке дизайна оборотной стороны купюры в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка.
Комментарии (0)