Ледовое царство: где в Уфе откроются новогодние городки

Города республики продолжают подготовку к празднованию Нового года. Традиционные новогодние городки построят во всех районах Уфы.
Фото: администрация Уфы
Центральная городская елка – площадь Ленина (остановка «Горсовет»).
Демский район:
– парки «Демский», «Орион» и в микрорайоне Яркий.
Калининский район:
– площадь перед ДК «УМПО», ПАО «ОДК-УМПО», Князево – Советов, 19, Шакша – Олимпийская, 1а, Мелеузовская, 31.
Кировский район:
– площадь перед конгресс-холлом «Торатау», сквер Юнармейцев (Мубарякова, 12-20), Кузнецовский затон – по улице Булата Ишмаева, Искино – Искинская, 59/2.
Ленинский район:
– парк «Волна», Нижегородка – ДК «Ядкарь».
Октябрьский район:
– парк «Кашкадан», площадь перед Дворцом спорта.
Орджоникидзевский район:
– площадь Орджоникидзе.
Советский район:
– площадь перед «Уфимской детской филармонией».
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