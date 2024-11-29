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Ледовое царство: где в Уфе откроются новогодние городки

Города республики продолжают подготовку к празднованию Нового года. Традиционные новогодние городки построят во всех районах Уфы.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Центральная городская елка – площадь Ленина (остановка «Горсовет»).

Демский район:

– парки «Демский», «Орион» и в микрорайоне Яркий.

Калининский район:

– площадь перед ДК «УМПО», ПАО «ОДК-УМПО», Князево – Советов, 19, Шакша – Олимпийская, 1а, Мелеузовская, 31.

Кировский район:

– площадь перед конгресс-холлом «Торатау», сквер Юнармейцев (Мубарякова, 12-20), Кузнецовский затон – по улице Булата Ишмаева, Искино – Искинская, 59/2.

Ленинский район:

– парк «Волна», Нижегородка – ДК «Ядкарь».

Октябрьский район:

– парк «Кашкадан», площадь перед Дворцом спорта.

Орджоникидзевский район:

– площадь Орджоникидзе.

Советский район:

– площадь перед «Уфимской детской филармонией».

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