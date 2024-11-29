В Башкортостане продолжается рост цен на овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего снова подорожали овощи: лук (8,98%), огурцы (8,24%), капуста (4,28%), картофель (4,18%), свекла (3,37%), помидоры (2,91%).

Также поднялись цены на хлеб (2,12%), масло сливочное (1,44%), яйца (1,37%) и сметану (1,32%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели фруктовые (1,65%) и мясные (1,34%) детские консервы, вермишель (1,01%) и полукопченая колбаса (0,46%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.