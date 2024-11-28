Стало известно, во сколько обойдется парковка в центре Уфы

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об установлении размера платы за парковку на обочинах в Уфе.

Постановлением устанавливается тариф в 40 рублей в час.

Ранее в этом году речь шла об обустройстве около 3500 парковочных мест в центральной части города, ограниченной улицами Аксакова, Революционной, Айской, Воровского и Заки Валиди.

Ориентировочный срок запуска проекта – четвертый квартал 2024 года.

Первоначально предполагалось, что первые территории с платной парковкой в центре Уфы появятся летом 2022 года, однако проект решили отложить из-за непростой экономической ситуации.

В пилотную зону должны были войти 26 улиц:

Заки Валиди, Пушкина, Свердлова, Октябрьской Революции, Коммунистическая, Чернышевского, Красина, Кирова, Достоевского, Революционная, Новомостовая, Цюрупы, Советская, Ленина, Театральная, Мустая Карима, Карла Маркса, Гоголя, Крупской, Кустарная, Мингажева, Пархоменко, Ветошникова, Айская, Амурская, Крестьянская.

Бесплатно на них в рабочие дни с 7.00 до 21.00 можно будет остановиться не более чем на 20 минут.