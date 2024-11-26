Житель Башкортостана получил 7 лет тюрьмы за пьяное ДТП

В октябре прошлого года мужчина, уже ранее лишенный прав, в нетрезвом состоянии сел за руль, чтобы перевезти пятерых своих приятелей.

На дороге «Аскарово – Альмухаметово – Сибай» автомобиль перевернулся, в результате чего один из пассажиров погиб, другой получил тяжелые травмы.

Мужчина признал вину в полном объеме. Суд счел его виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По совокупности преступлений суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и один месяц с отбыванием в колонии-поселении и лишил его права управления транспортным средством на три года.