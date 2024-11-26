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В Башкортостане усилят наказание за продажу вейпов несовершеннолетним

Госдума рассмотрит поправки в КоАП и УК РФ, ужесточающие наказание для предпринимателей.

Речь идет об установлении уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним. Ранее законопроект поддержал кабмин РФ.

На сегодняшний день в Башкортостане за подобное нарушение назначают только штраф: для граждан от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц – от 40 тыс. до 70 тыс. рублей, а для компаний – от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что «в ближайшие дни законопроекты об ужесточении наказания за продажу вейпов детям будут внесены в ГД и направлены в рассылку в регионы».

Далее у регионов будет две недели на то, чтобы рассмотреть их.

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