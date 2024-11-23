В Уфе откроют движение по Шакшинскому мосту

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях сообщил о том, что завтра, 24 ноября, в 8.00 откроют движение по одной стороне Шакшинского моста.

«Провели выездное совещание на объекте. Капитальный ремонт ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Идем в графике, на объекте ежедневно порядка 130 человек.

После проведения всех необходимых испытаний планируем полностью запустить движение по мосту. Ориентировочно 27 декабря», – написал мэр.

Это второй длительный плановый перерыв в работе моста, первый завершился в конце июля. Всего обещали три таких перекрытия за время реконструкции.