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В Уфе откроют движение по Шакшинскому мосту

Многие уфимцы вздохнут с облегчением: подходит к концу очередной технический перерыв в работе реконструируемого моста у поселка Шакша, из-за которого им приходится добираться из северных районов и обратно на электричке или по платной трассе.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях сообщил о том, что завтра, 24 ноября, в 8.00 откроют движение по одной стороне Шакшинского моста.

«Провели выездное совещание на объекте. Капитальный ремонт ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Идем в графике, на объекте ежедневно порядка 130 человек.

После проведения всех необходимых испытаний планируем полностью запустить движение по мосту. Ориентировочно 27 декабря», – написал мэр.

Это второй длительный плановый перерыв в работе моста, первый завершился в конце июля. Всего обещали три таких перекрытия за время реконструкции.

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