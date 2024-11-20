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Роспотребнадзор помог уфимке сэкономить более 100 тыс. рублей на покупке автомобиля

В Управление Роспотребнадзора по республике Башкортостан поступило обращение потребителя о нарушении его прав.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, жительница Уфы, приобретая автомобиль в автосалоне, была вынуждена подписать договор на оказание безотзывной независимой гарантии стоимостью 100 тыс. рублей.

На практике услуга не оказывалась, и женщина обратилась в компанию с просьбой расторгнуть договор на предоставление услуги и вернуть деньги, однако получила отказ.

Тогда уфимка обратился в Управление Роспотребнадзора, специалисты отдела защиты прав потребителей подали иск в суд.

Суды первой инстанции и апелляционной инстанции встали на сторону потребителя, в результате чего женщине не только вернули 100 тыс. рублей по договору, но и выплатили дополнительные 64 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и штрафа.

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