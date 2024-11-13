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В Башкортостане запустят производство керамизированных гранул за 3 млрд рублей

Инвестиционный проект строительства комплекса по производству керамизированных гранул по горячей технологии включен в перечень приоритетных инвестпроектов республики.

pravitelstvorb.ru

pravitelstvorb.ru

Производство расположится в Учалинском районе, инвестор – компания «Стройминерал» – вложит в проект порядка трех млрд рублей.

При выходе на проектную мощность предприятие будет производить от 50 до 100 тыс. тонн гранул ежегодно – они используются для обеспечения защитного декоративного слоя скатных и плоских кровель.

Включение данного проекта в перечень приоритетных позволяет инвестору претендовать на ряд важных мер государственной поддержки: налоговые льготы и предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов.

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