В Уфе ограничили движение транспорта на Менделеева

До 29 ноября 2024 года будут последовательно перекрывать движение по одной полосе проезжей части (крайней правой и крайней левой) на 15-метровом участке от дома №70 в обе стороны.

Ограничение связано с продолжением строительства улицы Высотной. Проект этой улицы включает оборудование наружным освещением, ливневой канализацией, остановочными павильонами. Проезжая часть протяженностью 805 метров будет четырехполосной.

Строительство улиц Высотной и Академика Ураксина – это часть масштабного проекта, подразумевающего организацию нового транспортного коридора, который должен разгрузить улицы Менделеева, Софьи Перовской и Степана Кувыкина.