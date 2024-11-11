В Башкортостане «закон о фонограмме» отправили на доработку

Законопроект об использовании фонограммы на музыкальных мероприятиях парламентарии Башкортостана разработали и направили в Госдуму в этом году.

«Фактически отсутствие информации вводит потребителя в заблуждение относительно качества продукта, за который он платит. Мы предлагаем закрепить понятие "плюсовая фонограмма" и установить обязанность исполнителей и организаторов информировать потребителей об использовании в выступлении фонограмм либо об исполнении под "живой звук"», – говорил спикер парламента Константин Толкачев.

При этом подчеркивается, что о запрете фонограммы речи не идет – только об информировании зрителей.

Сегодня, 11 ноября, пресс-служба Госсобрания сообщила о том, что законопроект будут дорабатывать. Профильный парламентский комитет проводит рабочие совещания с экспертами, юристами и представителями антимонопольной службы, новую версию обсудят в конце ноября.