Один из уфимских частных перевозчиков ушел с маршрута

Этот перевозчик обслуживал автобусный маршрут №222 «Оздоровительный комплекс "Сипайловский" – Больница №18».

«В установленные законом сроки было подано соответствующее заявление, сообщает управление транспорта и связи администрации Уфы.

Конкурс на определение перевозчика по данному маршруту будет объявлен в ближайшее время», – говорится в сообщении мэрии.

Причины отказа от работы не сообщаются, как неизвестно и то, будут ли теперь перебои с транспортом на этом маршруте.