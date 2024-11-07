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Один из уфимских частных перевозчиков ушел с маршрута

Пресс-службы администрации Уфы сообщает о том, что перевозчик ООО «Компания Уфа-Лайн» прекращает обслуживание пассажиров.

Фото опубликовала администрация Уфы

Фото опубликовала администрация Уфы

Этот перевозчик обслуживал автобусный маршрут №222 «Оздоровительный комплекс "Сипайловский" – Больница №18».

«В установленные законом сроки было подано соответствующее заявление, сообщает управление транспорта и связи администрации Уфы.

Конкурс на определение перевозчика по данному маршруту будет объявлен в ближайшее время», – говорится в сообщении мэрии.

Причины отказа от работы не сообщаются, как неизвестно и то, будут ли теперь перебои с транспортом на этом маршруте.

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