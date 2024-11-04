Как определить натуральный и свежий мед: объяснили в Минсельхозе Башкортостана

В преддверии начала зимы Министерство сельского хозяйства выпустило памятку для жителей республики, покупающих мед на ярмарках и рынках.
Консистенция: не должен быть слишком жидким или неравномерно кристаллизованным. Хороший свежий мед стекает густой струйкой.
Цвет: акациевый – почти прозрачный, липовый – янтарно-желтый, цветочный – светло-желтый, гречишный – коричневый.
Вкус – яркий, чуть горьковатый, немного даже дерет горло. Кисловатый привкус говорит о начале процесса брожения. Излишне карамельный привкус – о возможном нагреве, чтобы «омолодить» мед. Из-за высокой температуры свойства меда изменяются, часть полезных веществ разрушается.
«Хороший натуральный мед – отличный пробиотик, оказывающий антибактериальный, противогрибковый эффект. А еще суперсредство для бодрости и энергии ("топливо" для спортсменов), богатое антиоксидантами, необходимыми для здоровья и молодости», – говорится в сообщении Министерства.
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