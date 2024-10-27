В МЧС Башкортостана рассказали, когда надо менять летнюю резину на зимнюю

«Главным критерием при смене летней резины на зимнюю является среднесуточная температура – если на протяжении пяти дней температура держится ниже +5°, то пора! Кроме того, необходимо время на то, чтобы привыкнуть к поведению автомобиля.

Не забывайте своевременно обновлять резину. Сроки обновления резины в каждом конкретном случае, конечно, индивидуальны, но мы рекомендуем задуматься об обновлении при эксплуатации более четырех-пяти лет», – говорится в сообщении ведомства.

Также в МЧС напомнили о том, что не за горами так называемый День жестянщика – ежегодный праздник для автосервисов, когда внезапно выпадает снег, образуется гололедица и кратно возрастает количество аварий.