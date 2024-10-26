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Мэрия Уфы задалась целью сделать проспект Октября комфортным для пешеходов

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях рассказал о планах по благоустройству одной из главных транспортных артерий города.

«На некоторых участках пешеходная зона организована хаотично, пересекается с парковкой. Нет комфортных условий для передвижения.

Наша амбициозная задача - постепенно перейти на тротуарную плитку на всем проспекте, с единой сетью велодорожек.

Мы начали эту работу. В этом году привели в порядок участок от Северного проезда до бульвара Саид-Галиева. Получилось достойно. Где возможно, высаживаем липы, возвращаем их на историческую локацию. Проработаем также вопрос дополнительного озеленения в вазонах и установки МАФов», – подписал мэр эти фото.

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