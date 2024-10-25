У колоннады на уфимской набережной возобновится светомузыкальное шоу

Открытие колоннады дружбы с Абхазией на уфимской набережной состоялось 10 октября. Это точная копия объекта, который почти 80 лет украшает набережную в Сухуме.
Фото: администрация Уфы
Вскоре после открытия начали запускать по вечерам светомузыкальное шоу: представления сопровождались звучанием гимнов РФ, Башкортостана и Абхазии.
Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, завтра, 26 октября, работа светомузыкальных шоу возобновится, но теперь здесь будет звучать просто фоновая музыка.
Подсветка колоннады будет работать с момента включения наружного освещения: начало с 20.00, продолжительность составит семь минут.
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