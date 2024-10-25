У колоннады на уфимской набережной возобновится светомузыкальное шоу

Вскоре после открытия начали запускать по вечерам светомузыкальное шоу: представления сопровождались звучанием гимнов РФ, Башкортостана и Абхазии.

Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, завтра, 26 октября, работа светомузыкальных шоу возобновится, но теперь здесь будет звучать просто фоновая музыка.

Подсветка колоннады будет работать с момента включения наружного освещения: начало с 20.00, продолжительность составит семь минут.