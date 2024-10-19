Жители Башкортостана вдвое реже стали брать ипотеку

Заместитель управляющего отделением Банка России по Башкортостану Егор Михтанюк отмечает, что в августе общее количество выданных ипотечных кредитов снизилось по сравнению с августом 2023 года более чем вдвое – до 4400.

Число ипотечных кредитов на новостройки сократилось в 2,2 раза, на вторичное жилье – в 1,5 раза. Общая доля льготных кредитов снизилась до 44%, а во втором квартале была 71%.

Как отмечается в докладе, для стимулирования спроса застройщики и банки используют собственные программы: рассрочку платежа, траншевую и комбинированную ипотеку, субсидирование, однако использование таких инструментов зачастую приводит к завышению цен и росту рисков для покупателей. С января 2025 года подобная практика будет значительно ограничена из-за вступления в силу ипотечного стандарта.