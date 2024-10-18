В Башкортостане продолжают снижаться цены на овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали макароны, бананы (по 2,9%) и сливочное масло (2,5%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: морковь и свекла (по 4,6%), огурцы (4,4%), картофель и помидоры (по 4,1%), капуста (2,2%).

Также снизились цены на яблоки (2%), черный чай (1,8%) и пшено (1,6%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.