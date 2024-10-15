Уфа вошла в топ-5 самых дорогих мегаполисов России

Фактически этот рейтинг, составленный по результатам опроса, показывает соотношение цен и доходов жителей.

Чаще всего дорогим считают свой город москвичи: в этом убеждена половина опрошенных (56%). В прошлом году таковых было 53%.

Самым дорогим жители Москвы считают жилье, продукты питания и проезд в общественном транспорте.

На втором месте в рейтинге самых дорогих мегаполисов оказалась Самара: ее назвали дорогим городом 54% опрошенных, следом идут Краснодар, Санкт-Петербург и Нижний Новгород – по 53%.

Уфа расположилась на четвертой строчке: 52% респондентов считают, что жизнь в городе обходится очень дорого. Для сравнения, в пандемийном 2021 году таковых было 60%.