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Уфа вошла в топ-5 самых дорогих мегаполисов России

Сервис SuperJob опросил 10 тыс. экономически активных жителей городов-миллионников, чтобы выяснить, где субъективно дороже всего обходится жизнь.

vk.com/ufa

vk.com/ufa

Фактически этот рейтинг, составленный по результатам опроса, показывает соотношение цен и доходов жителей.

Чаще всего дорогим считают свой город москвичи: в этом убеждена половина опрошенных (56%). В прошлом году таковых было 53%.

Самым дорогим жители Москвы считают жилье, продукты питания и проезд в общественном транспорте.

На втором месте в рейтинге самых дорогих мегаполисов оказалась Самара: ее назвали дорогим городом 54% опрошенных, следом идут Краснодар, Санкт-Петербург и Нижний Новгород – по 53%.

Уфа расположилась на четвертой строчке: 52% респондентов считают, что жизнь в городе обходится очень дорого. Для сравнения, в пандемийном 2021 году таковых было 60%.

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