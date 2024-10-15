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В Уфе построят логистический парк за 5 млрд рублей

Большой современный логистический парк станет площадкой для развития бизнеса и привлечения новых инвестиций.

Его построит ООО «Перспектива-Уфа»  на земельном участке площадью более 311 тыс. кв. м в Уфе.

Как сообщает глава регионального Минторга Алексей Гусев, проект позволит создать более 1100 новых рабочих мест, значительно улучшить эффективность доставки товаров и услуг. Сроки реализации проекта он не уточнил.

Объем инвестиций в проект составит порядка пяти млрд рублей. Две крупные торговые сети уже выразили заинтересованность в складских помещениях.

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