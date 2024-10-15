В Уфе построят логистический парк за 5 млрд рублей

Его построит ООО «Перспектива-Уфа» на земельном участке площадью более 311 тыс. кв. м в Уфе.

Как сообщает глава регионального Минторга Алексей Гусев, проект позволит создать более 1100 новых рабочих мест, значительно улучшить эффективность доставки товаров и услуг. Сроки реализации проекта он не уточнил.

Объем инвестиций в проект составит порядка пяти млрд рублей. Две крупные торговые сети уже выразили заинтересованность в складских помещениях.