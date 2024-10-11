В Уфе состоялось открытие колоннады дружбы с Абхазией

Это точная копия колоннады, которая почти 80 лет украшает набережную в Сухуме. На открытии присутствовали глава Башкортостана Радий Хабиров и мэр Уфы Ратмир Мавлиев, а также президент Абхазии Аслан Бжания.

Аслан Бжания: «Мы воспринимаем это, как знак особых отношений между Абхазией и Башкортостаном. Символично, что объект, характеризующий дружбу между нашими народами, возвели около Монумента Дружбы. Убежден, что архитектурное сооружение станет одной из ярких достопримечательностей Уфы, излюбленным местом отдыха горожан».

Радий Хабиров: «Отношения Башкортостана и Абхазии имеют очень глубокие корни. В тяжелые 20-е годы прошлого века именно Абхазия помогала нам продуктами во время голода в Поволжье. А когда началась борьба Абхазии за свободу и независимость, наши жители оказывали помощь молодому государству. В 1994 году Башкортостан первым открыл там свое представительство. Все это никогда не забудется. И сегодня мы с радостью отмечаем, что Абхазия развивается, становится ярким, прекрасным краем. Я бы хотел, чтобы эта колоннада стала настоящим символом дружбы и уважения. Чтобы сюда приходили семьями, вспоминали и понимали нашу общую историю, в которой есть место великим свершениям и великим поступкам».

Ратмир Мавлиев: «У наших народов давно сложились теплые дружеские отношения. Пусть наше сотрудничество и взаимодействие в будущем будет таким же крепким и плодотворным!»