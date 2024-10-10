В Башкортостане резко похолодает и выпадет снег

Как сообщает Башгидромет, сейчас через республику проходит арктический атмосферный фронт, температура существенно понизится – ночью до -3°, -8°, днем до +1°, +6°.

Завтра, 11 октября, в некоторых районах Башкортостана выпадет первый в наступающем осенне-зимнем периоде снег, на отдельных участках дорог образуется гололедица.

К выходным существенных осадков не обещают, сохранится морозная погода – на четыре-шесть градусов ниже нормы.

В Уфе, по прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу, субботу и воскресенье температура не поднимется выше +6° днем и не опустится ниже -7° ночью.