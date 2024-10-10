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В Уфе в День республики праздничные мероприятия пройдут во всех районах города

Уже завтра, 11 октября, Башкортостан будет праздновать День республики.

ufacity.info

ufacity.info

В этот день праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.

Демский район – с 12.00 в парке «Демский».

Калининский район – с 13.00 в парке «Первомайский».

Кировский район – с 12.00 в саду Аксакова.

Ленинский район – с 12.00 в парке «Волна».

Октябрьский район – с 11.00 в парке «Кашкадан».

Орджоникидзевский район – с 12.00 на площади Орджоникидзе.

Советский район – с 14.00 в парке Якутова.

Кроме того, в парке «Кашкадан» в 11.00 начнется легкоатлетический забег.

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