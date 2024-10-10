В Уфе в День республики праздничные мероприятия пройдут во всех районах города

Уже завтра, 11 октября, Башкортостан будет праздновать День республики.
ufacity.info
В этот день праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.
Демский район – с 12.00 в парке «Демский».
Калининский район – с 13.00 в парке «Первомайский».
Кировский район – с 12.00 в саду Аксакова.
Ленинский район – с 12.00 в парке «Волна».
Октябрьский район – с 11.00 в парке «Кашкадан».
Орджоникидзевский район – с 12.00 на площади Орджоникидзе.
Советский район – с 14.00 в парке Якутова.
Кроме того, в парке «Кашкадан» в 11.00 начнется легкоатлетический забег.
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