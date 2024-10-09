18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Начался ремонт дороги Уфа – Инзер – Белорецк

Сегодня, девятого октября, пресс-служба правительства Башкортостана сообщила о начале работ на участке дороги, которая уже давно нуждается в ремонте.

Фото: правительство Башкортостана

Фото: правительство Башкортостана

В Кармаскалинском районе Башкортостане приступили к укладке асфальта на участке дороги Уфа – Инзер – Белорецк по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Работы ведутся на участке трассы протяженностью 1,5 км около деревни Варшавка. После укладки асфальта подрядчик укрепит обочины и нанесет разметку.

Всего на 2024 год запланирован ремонт трех участков на дороге Уфа – Инзер – Белорецк общей протяженностью 11,1 км. Из них более 9,5 км – в Белорецком районе и 1,5 км – в Кармаскалинском.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: