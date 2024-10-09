Начался ремонт дороги Уфа – Инзер – Белорецк

В Кармаскалинском районе Башкортостане приступили к укладке асфальта на участке дороги Уфа – Инзер – Белорецк по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Работы ведутся на участке трассы протяженностью 1,5 км около деревни Варшавка. После укладки асфальта подрядчик укрепит обочины и нанесет разметку.

Всего на 2024 год запланирован ремонт трех участков на дороге Уфа – Инзер – Белорецк общей протяженностью 11,1 км. Из них более 9,5 км – в Белорецком районе и 1,5 км – в Кармаскалинском.