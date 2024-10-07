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Башкортостан потратит более 600 млн рублей на поддержку геопарков

На сегодняшний день на территориях геопарков «Янган-Тау» и «Торатау» реализуют более 40 инфраструктурных проектов, в том числе 25 инвестпроектов на 520 млн рублей.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Фото опубликовал Андрей Назаров

Об этом в соцсетях рассказал исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров.

По его словам, на поддержку этих геопарков из республиканского бюджета направлено свыше 600 млн рублей, и это приносит плоды: только за девять месяцев 2024 года их посетило более 600 тыс. человек – и дождливое лето не остановило поток туристов.

Для привлечения дополнительных инвестиций сформирован реестр земельных участков, в него вносят новые локации. По прогнозам, меры поддержки помогут привлечь частные инвестиции на сумму не менее миллиарда рублей.

Планируют благоустроить территории у деревень Таш-Асты и Макарово, у пещер Киндерлинской и Идрисовской, набережной реки Усолки. Построят геологический музей у разреза Мечетлино, а в 2025 году список Глобальных геопарков ЮНЕСКО пополнится геопарком «Торатау».

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