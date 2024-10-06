В Уфе похолодает до +4° днем

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на этой неделе резко потеплеет, а затем температура начнет снижаться к октябрьским нормам.

Понедельник, 7 октября: до +14°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +9°, без осадков.

Вторник, 8 октября: до +22°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – +8°, без осадков.

Среда, 9 октября: до +19°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +7°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 10 октября: до +11°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -3°, без осадков.

Пятница, 11 октября: до +4°, облачно с прояснениями, без осадков,, в ночь на субботу – -4°, без осадков.