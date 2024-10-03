УФАС выявило нарушения в закупке оборудования для уфимского вуза

Предприниматель пожаловался на действия Башкирского государственного медицинского университета при проведении закупки компьютерного оборудования.

УФАС проверило конкурс и пришло к выводу, что в требованиях заказчика установлены противоречивые характеристики оборудования: университету необходимы мониторы без возможности крепления к стене, однако указаны характеристики крепления.

Кроме этого, на рынке попросту отсутствуют МФУ, полностью удовлетворяющие всем требованиям заказчика.

УФАС признало БГМУ нарушившим закон о контрактной системе и выдало предписание аннулировать закупку. Также будет возбуждено административное дело.