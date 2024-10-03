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УФАС выявило нарушения в закупке оборудования для уфимского вуза

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан рассмотрело жалобу предпринимателя.

Предприниматель пожаловался на действия Башкирского государственного медицинского университета при проведении закупки компьютерного оборудования.

УФАС проверило конкурс и пришло к выводу, что в требованиях заказчика установлены противоречивые характеристики оборудования: университету необходимы мониторы без возможности крепления к стене, однако указаны характеристики крепления.

Кроме этого, на рынке попросту отсутствуют МФУ, полностью удовлетворяющие всем требованиям заказчика.

УФАС признало БГМУ нарушившим закон о контрактной системе и выдало предписание аннулировать закупку. Также будет возбуждено административное дело.

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