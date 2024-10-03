18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Третий снегоплавильный пункт в Уфе запустят до наступления снегопадов

Новый снегоплавильный пункт, как и предыдущий, расположится на улице Сагита Агиша. Ранее затраты на его строительство оценивали в 135 млн рублей.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Сегодня, третьего октября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о том, как продвигается строительство этого объекта.

«Выполнены переустройство и вынос коммуникаций, заливка бетона чаши, устройство свай подпорной стены.

Задача – завершить работы и запустить снегоплавильный пункт до начала снегопадов. Общая производительность установок на ул. Сагита Агиша составит 2400 куб./сутки. Это заметно улучшит качество, время уборки и вывоза снега.

Как уже говорил, параллельно прорабатываем возможность строительства снегоплавильных пунктов на территории других районов нашего города», – написал мэр.

Ранее Ратмир Мавлиев заявил, что на такой город, как Уфа, необходимо по крайней мере 10 снегоплавильных пунктов.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: