Третий снегоплавильный пункт в Уфе запустят до наступления снегопадов

Сегодня, третьего октября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о том, как продвигается строительство этого объекта.

«Выполнены переустройство и вынос коммуникаций, заливка бетона чаши, устройство свай подпорной стены.

Задача – завершить работы и запустить снегоплавильный пункт до начала снегопадов. Общая производительность установок на ул. Сагита Агиша составит 2400 куб./сутки. Это заметно улучшит качество, время уборки и вывоза снега.

Как уже говорил, параллельно прорабатываем возможность строительства снегоплавильных пунктов на территории других районов нашего города», – написал мэр.

Ранее Ратмир Мавлиев заявил, что на такой город, как Уфа, необходимо по крайней мере 10 снегоплавильных пунктов.