Третий снегоплавильный пункт в Уфе запустят до наступления снегопадов

Новый снегоплавильный пункт, как и предыдущий, расположится на улице Сагита Агиша. Ранее затраты на его строительство оценивали в 135 млн рублей.
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Сегодня, третьего октября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о том, как продвигается строительство этого объекта.
«Выполнены переустройство и вынос коммуникаций, заливка бетона чаши, устройство свай подпорной стены.
Задача – завершить работы и запустить снегоплавильный пункт до начала снегопадов. Общая производительность установок на ул. Сагита Агиша составит 2400 куб./сутки. Это заметно улучшит качество, время уборки и вывоза снега.
Как уже говорил, параллельно прорабатываем возможность строительства снегоплавильных пунктов на территории других районов нашего города», – написал мэр.
Ранее Ратмир Мавлиев заявил, что на такой город, как Уфа, необходимо по крайней мере 10 снегоплавильных пунктов.
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