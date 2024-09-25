Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправился в Курск

О рабочей поездке в Курскую область, где сейчас идут военные действия, глава администрации Уфы рассказал в соцсетях.
Фото: соцсети Ратмира Мавлиева
«Приехали в Курск. Впереди много планов. В первую очередь, встретились с нашим товарищем с позывным Ральф. Это наш бывший коллега, ранее служил в структуре МВД, обеспечивал общественный порядок в городе.
Сегодня он и наши ребята на защите родины, на передовых позициях. За ними Курская и Белгородская области. Для выполнения боевых задач передали автомобиль, средства РЭБ.
Желаем всем нашим парням мужества и отваги! Наша поддержка всегда будет рядом!» – написал Мавлиев сегодня, 25 сентября.
В мэрии добавили, что Мавлиев прибыл не с пустыми руками, а с конвоем гуманитарной помощи.
Груз гуманитарной помощи для Курска формировался по запросам местной администрации. В него входят:
– средства личной гигиены;
– одежда и обувь, в том числе теплые вещи;
– провиант;
– обогреватели;
– многое другое, необходимое сегодня жителям Курска.
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