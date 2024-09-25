18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправился в Курск

О рабочей поездке в Курскую область, где сейчас идут военные действия, глава администрации Уфы рассказал в соцсетях.

Фото: соцсети Ратмира Мавлиева

Фото: соцсети Ратмира Мавлиева

«Приехали в Курск. Впереди много планов. В первую очередь, встретились с нашим товарищем с позывным Ральф. Это наш бывший коллега, ранее служил в структуре МВД, обеспечивал общественный порядок в городе.

Сегодня он и наши ребята на защите родины, на передовых позициях. За ними Курская и Белгородская области. Для выполнения боевых задач передали автомобиль, средства РЭБ.

Желаем всем нашим парням мужества и отваги! Наша поддержка всегда будет рядом!» – написал Мавлиев сегодня, 25 сентября.

В мэрии добавили, что Мавлиев прибыл не с пустыми руками, а с конвоем гуманитарной помощи.

Груз гуманитарной помощи для Курска формировался по запросам местной администрации. В него входят:

– средства личной гигиены;

– одежда и обувь, в том числе теплые вещи;

– провиант;

– обогреватели;

– многое другое, необходимое сегодня жителям Курска.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: