Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправился в Курск

«Приехали в Курск. Впереди много планов. В первую очередь, встретились с нашим товарищем с позывным Ральф. Это наш бывший коллега, ранее служил в структуре МВД, обеспечивал общественный порядок в городе.

Сегодня он и наши ребята на защите родины, на передовых позициях. За ними Курская и Белгородская области. Для выполнения боевых задач передали автомобиль, средства РЭБ.

Желаем всем нашим парням мужества и отваги! Наша поддержка всегда будет рядом!» – написал Мавлиев сегодня, 25 сентября.

В мэрии добавили, что Мавлиев прибыл не с пустыми руками, а с конвоем гуманитарной помощи.

Груз гуманитарной помощи для Курска формировался по запросам местной администрации. В него входят:

– средства личной гигиены;

– одежда и обувь, в том числе теплые вещи;

– провиант;

– обогреватели;

– многое другое, необходимое сегодня жителям Курска.