Город детства: как сегодня выглядит игровая зона около уфимского Театра кукол

Фотографии в соцсетях опубликовал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«На территории, расположенной справа от Театра кукол, завершили благоустройство детской игровой зоны.

Площадку оформили по сюжету известной сказки Алексея Толстого "Золотой ключик". Среди элементов – фигуры персонажей, игровое оборудование, в том числе интерактивное.

Архитектурные элементы, демонтированные при реконструкции с фасада здания театра, также отреставрировали и установили на входной арке», – написал мэр.