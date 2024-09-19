В уфимском Театре кукол откроют мультимедийный игровой зал

Башкирский государственный театр кукол, расположенный в Уфе, открывает 93-й сезон. Он возобновил работу после масштабной реконструкции в декабре 2023 года.
Фото опубликовал Радий Хабиров
До сих пор театр работал не на полную мощь: в октябре планируют открыть мультимедийный игровой зал. С помощью компьютерных технологий дети и их родители смогут познакомиться с башкирской культурой и традициями, легендами и преданиями.
Об этом сегодня, 19 сентября, в соцсетях рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.
Сейчас в театре работает детская студия: режиссеры, актеры и художники вместе с детьми рисуют, лепят, мастерят кукол, придумывают декорации и ставят спектакли.
С декабря прошлого года в обновленном Театре кукол сыграли 462 спектакля, которые посмотрели 81 149 зрителей.
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