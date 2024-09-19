В уфимском Театре кукол откроют мультимедийный игровой зал

До сих пор театр работал не на полную мощь: в октябре планируют открыть мультимедийный игровой зал. С помощью компьютерных технологий дети и их родители смогут познакомиться с башкирской культурой и традициями, легендами и преданиями.

Об этом сегодня, 19 сентября, в соцсетях рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Сейчас в театре работает детская студия: режиссеры, актеры и художники вместе с детьми рисуют, лепят, мастерят кукол, придумывают декорации и ставят спектакли.

С декабря прошлого года в обновленном Театре кукол сыграли 462 спектакля, которые посмотрели 81 149 зрителей.