В Башкортостане за неисполнение решений главы республики будут штрафовать до 500 тыс. рублей

Законопроектом предлагается ввести штрафы в размере до 500 тыс. рублей за неисполнение решений главы Башкортостана.

Он разработан в целях исполнения указа президента для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и удовлетворения потребностей вооруженных сил.

На сегодняшний день в Башкортостане действует режим базовой готовности, усилена охрана общественного порядка, объектов жизнеобеспечения. Координирующую функцию выполняет республиканский оперативный штаб, возглавляемый главой региона.

Решения руководства штаба обязательны к исполнению. В случае принятия законопроекта при нарушении распоряжений граждан будут штрафовать на 3-5 тыс. рублей, должностных лиц – на 10-30 тыс. рублей, юридических – на 100-500 тыс. рублей.

Документ впервые рассмотрят на пленарном заседании парламента 18 сентября.