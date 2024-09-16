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В Башкортостане за неисполнение решений главы республики будут штрафовать до 500 тыс. рублей

Республиканский парламент рассмотрит в первом чтении поправки в КоАП. Они разработаны по указу президента РФ.

Законопроектом предлагается ввести штрафы в размере до 500 тыс. рублей за неисполнение решений главы Башкортостана.

Он разработан в целях исполнения указа президента для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и удовлетворения потребностей вооруженных сил.

На сегодняшний день в Башкортостане действует режим базовой готовности, усилена охрана общественного порядка, объектов жизнеобеспечения. Координирующую функцию выполняет республиканский оперативный штаб, возглавляемый главой региона.

Решения руководства штаба обязательны к исполнению. В случае принятия законопроекта при нарушении распоряжений граждан будут штрафовать на 3-5 тыс. рублей, должностных лиц – на 10-30 тыс. рублей, юридических – на 100-500 тыс. рублей.

Документ впервые рассмотрят на пленарном заседании парламента 18 сентября.

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