В Уфе за выходные произошло 83 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 83 ДТП, в четырех из них пострадали пять человек.

Пресечено 665 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам. Кроме того, оштрафовали 45 пешеходов-нарушителей.

Задержали девять водителей в состоянии опьянения, а также 11 управлявших транспортом без водительских прав.