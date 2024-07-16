В «БашРТС» заявили о низкой готовности жилого фонда к зиме

Согласно сообщению пресс-службы компании, по результатам выездов инспекторов только 43% многоквартирных домов готовы к предстоящему осенне-зимнему периоду.

За полгода управляющим организациям выдано уже более шести тысяч актов по устранению замечаний, выявленных в ходе осмотров тепловых узлов и внутридомовых коммуникаций. Все замечания должны быть устранены до начала отопительного сезона.

В «БашРТС» подчеркивают, что она поставляет тепло только до границ дома, а насколько эффективно оно расходуется – забота управляющей или обслуживающей компании. Именно из-за плохой подготовки к зиме потом будут «перетопы» и «недотопы», за которые придется платить жителям.