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В «БашРТС» заявили о низкой готовности жилого фонда к зиме

Специалисты поставщика ресурсов ООО «БашРТС» отмечают проблемы в подготовке жилых домов к отопительному сезону в городах присутствия.

Согласно сообщению пресс-службы компании, по результатам выездов инспекторов только 43% многоквартирных домов готовы к предстоящему осенне-зимнему периоду.

За полгода управляющим организациям выдано уже более шести тысяч актов по устранению замечаний, выявленных в ходе осмотров тепловых узлов и внутридомовых коммуникаций. Все замечания должны быть устранены до начала отопительного сезона.

В «БашРТС» подчеркивают, что она поставляет тепло только до границ дома, а насколько эффективно оно расходуется – забота управляющей или обслуживающей компании. Именно из-за плохой подготовки к зиме потом будут «перетопы» и «недотопы», за которые придется платить жителям.

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