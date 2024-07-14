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Тепло и пасмурно: погода в Уфе 15-19 июля

После долгого периода жары и короткой паузы с дождями и похолоданием в Уфе наконец закрепится более-менее стабильная и довольно комфортная погода. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадки будут в конце этой рабочей недели, но солнце заглянет погостить только на пару дней.

Понедельник, 15 июля: до +26°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +15°, без осадков.

Вторник, 16 июля: до +25°, переменная облачность, без осадков, в ночь на среду – +14°, без осадков.

Среда, 17 июля: до +26°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +15°, без осадков.

Четверг, 18 июля: до +26°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на пятницу – +15°, без осадков.

Пятница, 19 июля: до +27°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +17°, без осадков.

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