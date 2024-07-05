Шакшинский мост в Уфе закроют на 2 недели

Мэрия Уфы сообщает о том, что мост закроют для движения полностью с 0.00 девятого июля до 23.00 24 июля.

Это необходимо, чтобы при проведении работ исключить колебания мостовых конструкций.

Для проезда экстренных служб будет работать паромная переправа в деревне Князево.

Основной маршрут объезда для автомобилистов будет проходить через Восточный выезд. Также есть возможность воспользоваться электричкой.