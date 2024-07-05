Шакшинский мост в Уфе закроют на 2 недели

В Уфе продолжается реконструкция моста у поселка Шакша. Из-за работ его периодически приходится перекрывать полностью.
Фото: администрация Уфы
Мэрия Уфы сообщает о том, что мост закроют для движения полностью с 0.00 девятого июля до 23.00 24 июля.
Это необходимо, чтобы при проведении работ исключить колебания мостовых конструкций.
Для проезда экстренных служб будет работать паромная переправа в деревне Князево.
Основной маршрут объезда для автомобилистов будет проходить через Восточный выезд. Также есть возможность воспользоваться электричкой.
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