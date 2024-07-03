В Башкортостане построят предприятие за 230 млн рублей

Речь идет об открытии нового завода, который позволит компании расширить производство быстровозводимых жилых домов и увеличить мощности по розливу древесного сока под брендом Ne voda.

Предприятие будет размещено в Белокатайском районе Башкортостана и будет включать несколько производственных линий. Ранее проект рыл рассмотрен на «Инвестчасе» и получил статус приоритетного.

Инвестор намерен вложить в проект порядка 230 млн рублей, создав 35 новых рабочих мест. Строительство завершится в 2026 году

Включение проекта в перечень приоритетных позволит претендовать на ряд налоговых льгот, а также предоставление субсидии на возмещение части затрат на создание инженерной инфраструктуры.