В Уфе продлили ограничение движения транспорта на улице Октябрьской революции

До 11 июля продлено перекрытие участка улицы Октябрьской революции от Советской до Цюрупы.

Ограничение связано с продолжающейся реконструкцией Октябрьской революции.

Кроме того, до 30 июля будет частично ограничено движение в районе улицы 50 лет СССР и проспекта Салавата Юлаева.

Неудобства связаны с проведением работ по установке архитектурной подсветки путепровода.