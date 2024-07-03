В Уфе продлили ограничение движения транспорта на улице Октябрьской революции

Администрация Уфы предупреждает о продлении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
До 11 июля продлено перекрытие участка улицы Октябрьской революции от Советской до Цюрупы.
Ограничение связано с продолжающейся реконструкцией Октябрьской революции.
Кроме того, до 30 июля будет частично ограничено движение в районе улицы 50 лет СССР и проспекта Салавата Юлаева.
Неудобства связаны с проведением работ по установке архитектурной подсветки путепровода.
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