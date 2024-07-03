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В Уфе продлили ограничение движения транспорта на улице Октябрьской революции

Администрация Уфы предупреждает о продлении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

До 11 июля продлено перекрытие участка улицы Октябрьской революции от Советской до Цюрупы.

Ограничение связано с продолжающейся реконструкцией Октябрьской революции.

Кроме того, до 30 июля будет частично ограничено движение в районе улицы 50 лет СССР и проспекта Салавата Юлаева.

Неудобства связаны с проведением работ по установке архитектурной подсветки путепровода.

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