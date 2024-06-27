В Башкортостане продолжают расти цены на бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с 17 по 24 июня 2024 года.
По состоянию на 24 июня 2024 года цены в Башкортостане составляли:
– бензин в среднем – 53,62 рубля за литр (+0,2 рубля за неделю);
– АИ-92 – 50,53 рубля за литр (+0,2 рубля);
– АИ-95 – 54,96 рубля за литр (+0,19 рубля);
– АИ-98 и выше – 67,56 рубля за литр (+0,28 рубля);
– дизельное топливо – 63,1 рубля за литр (+0,2 рубля).
Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (54,16 рубля за литр) и по России (55,81 рубля за литр).
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