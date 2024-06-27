18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане продолжают расти цены на бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с 17 по 24 июня 2024 года.

По состоянию на 24 июня 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 53,62 рубля за литр (+0,2 рубля за неделю);

– АИ-92 – 50,53 рубля за литр (+0,2 рубля);

– АИ-95 – 54,96 рубля за литр (+0,19 рубля);

– АИ-98 и выше – 67,56 рубля за литр (+0,28 рубля);

– дизельное топливо – 63,1 рубля за литр (+0,2 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (54,16 рубля за литр) и по России (55,81 рубля за литр).

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: