В Башкортостане продолжают расти цены на бензин

По состоянию на 24 июня 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 53,62 рубля за литр (+0,2 рубля за неделю);

– АИ-92 – 50,53 рубля за литр (+0,2 рубля);

– АИ-95 – 54,96 рубля за литр (+0,19 рубля);

– АИ-98 и выше – 67,56 рубля за литр (+0,28 рубля);

– дизельное топливо – 63,1 рубля за литр (+0,2 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (54,16 рубля за литр) и по России (55,81 рубля за литр).