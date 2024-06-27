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В Уфе запустят радио «Комсомольская правда»

Федеральная радиостанция «Комсомольская правда» – одна из наиболее популярных в стране. Сейчас она охватывает 45 регионов и в скором времени появится и в Башкортостане.

Об этом сегодня, 27 июня, сообщил заместитель спикера парламента республики Рустам Ишмухаметов, приняв участие в заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию в Москве в качестве представителя Госсобрания Башкортостана.

В первом квартале 2025 года радио «Комсомольская правда» запустят на волне 98.3 FM. Частоту издательский дом получил, победив в конкурсе Роскомнадзора.

Сегодня ежедневная аудитория радио «Комсомольская правда» составляет более двух млн человек по всей стране – от Калининградской области до Камчатки.

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