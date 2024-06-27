В Уфе запустят радио «Комсомольская правда»

Об этом сегодня, 27 июня, сообщил заместитель спикера парламента республики Рустам Ишмухаметов, приняв участие в заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию в Москве в качестве представителя Госсобрания Башкортостана.

В первом квартале 2025 года радио «Комсомольская правда» запустят на волне 98.3 FM. Частоту издательский дом получил, победив в конкурсе Роскомнадзора.

Сегодня ежедневная аудитория радио «Комсомольская правда» составляет более двух млн человек по всей стране – от Калининградской области до Камчатки.