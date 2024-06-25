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Организаторы финансовой пирамиды в Уфе получили до 9 лет тюрьмы

Орджоникидзевский районный суд Уфы огласил меру наказания двоим местным жителям, организовавшим финансовую пирамиду.

В 2015 году один из подсудимых создал и возглавил потребительский кооператив «Инвестсоцвклад», который действовал по принципу финансовой пирамиды. В свою деятельность он вовлек второго подсудимого и других неустановленных лиц.

Соучастники открыли офисы в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Кумертау, Бирске, Туймазах, Янауле, Нефтекамске, Октябрьском, Белебее и организовали широкую рекламную кампанию, обещая прибыль по вкладам в размере 5-15%, при этом клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности.

Организация фактически не являлась кредитной и не имела соответствующей лицензии.

Таким образом они похитили более 1,7 млрд рублей у 4300 жителей.

Суд назначил им наказание в виде девяти лет 10 месяцев и четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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