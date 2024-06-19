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Инфляция в Башкортостане в мае ускорилась до 7,92%

Банк России сообщает об ускорении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам мая 2024 года.

Годовая инфляция в Башкортостане в мае составила 7,92%. В апреле она была на уровне 7,69%, в марте – 7,28%, феврале – 7,62%, в январе – 7,05%.

Этот показатель по-прежнему ниже средней инфляции по России, которая по итогам мая составила 8,3% в годовом выражении.

Официального комментария от регулятора пока нет. Апрельское ускорение связывали с тем, что «под влиянием высокого потребительского спроса и переноса производителями продовольственных товаров и поставщиками услуг в конечные цены возросших издержек».

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